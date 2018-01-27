Месси забил 4000 гол на Ноу Камп

"Барселона" прошлой ночью в четвертьфинале Кубка Короля одержала победу над "Эспаньолом" и вышла в полуфинал, в котором сыграет с "Валенсией" 31 января и 7 февраля.

В каталонском дерби, которое состоялось на "Ноу Камп" в присутствии почти 80 тысяч зрителей, "сине-гранатовые" победили со счетом 2:0, а голы забивали на девятой минуте Луис Суарес и 25-й - Лионель Месси.

Кроме прощания Хавьера Маскерано и дебюта Филиппа Коутиньо, эта победа запомнится еще историческим голом Лионеля Месси - №4000 на легендарном стадионе "Ноу Камп".

Культовый стадион каталонского клуба открылся 24 сентября 1957 года, и для того, чтобы забить 4000 мячей игрокам "Барселоны" понадобилось чуть более 60 лет. Впечатляет тот факт, что Лионель Месси участвовал в десяти процентах от этих забитых мячей. Аргентинец дебютировал на "Ноу Камп" в 2004 году и за это время забил 308 мячей и отдал 102 голевые передачи.

?????Leo Messi's goal was number 4,000 for Bar?a at Camp Nou in official competition ???????? #For?aBar?a pic.twitter.com/z3wGBqxkxI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 января 2018 г.

4,000 goals have been scored at the Camp Nou, since its completion in 1957. ?Lionel Messi has scored or assisted 10% of them! ????????

308 goals ???
102 assists ????https://t.co/SkistTPpNk pic.twitter.com/gbmmBnLpqK

— SPORTbible (@sportbible) 26 января 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте в АнтхольцеМартен Фуркад одержал победу в масс-старте в Антхольце
Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво» Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво»
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Криштиану забил первый мяч на выезде за три месяцаКриштиану забил первый мяч на выезде за три месяца
Месси и Роналду: за голом гол. ФутболМесси и Роналду: за голом гол. Футбол
Месси лидирует в Испании по нереализованным пенальтиМесси лидирует в Испании по нереализованным пенальти
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
Примера: "Жирона" забила в ворота "Лас-Пальмаса" шесть мячейПримера: "Жирона" забила в ворота "Лас-Пальмаса" шесть мячей
Самый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. ФутболСамый дорогой трансфер в истории МЛС: 12 миллионов за 18-летнего Нового Месси. Футбол
Белый Барс забил девять шайб Галицким ЛьвамБелый Барс забил девять шайб Галицким Львам
Ривалдо: Коутиньо покажет свою истинную ценность в тени Месси. ФутболРивалдо: Коутиньо покажет свою истинную ценность в тени Месси. Футбол
Кубок Франции: "ПСЖ" забил в ворота "Ренна" 6 мячей (ВИДЕО)  Кубок Франции: "ПСЖ" забил в ворота "Ренна" 6 мячей (ВИДЕО)  
Месси повторил 39-летний рекорд Герда МюллераМесси повторил 39-летний рекорд Герда Мюллера
Последние новости
Подгружаем последние новости