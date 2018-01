Месси забил 4000 гол на Ноу Камп

"Барселона" прошлой ночью в четвертьфинале Кубка Короля одержала победу над "Эспаньолом" и вышла в полуфинал, в котором сыграет с "Валенсией" 31 января и 7 февраля.

В каталонском дерби, которое состоялось на "Ноу Камп" в присутствии почти 80 тысяч зрителей, "сине-гранатовые" победили со счетом 2:0, а голы забивали на девятой минуте Луис Суарес и 25-й - Лионель Месси.

Кроме прощания Хавьера Маскерано и дебюта Филиппа Коутиньо, эта победа запомнится еще историческим голом Лионеля Месси - №4000 на легендарном стадионе "Ноу Камп".

Культовый стадион каталонского клуба открылся 24 сентября 1957 года, и для того, чтобы забить 4000 мячей игрокам "Барселоны" понадобилось чуть более 60 лет. Впечатляет тот факт, что Лионель Месси участвовал в десяти процентах от этих забитых мячей. Аргентинец дебютировал на "Ноу Камп" в 2004 году и за это время забил 308 мячей и отдал 102 голевые передачи.

?????Leo Messi's goal was number 4,000 for Bar?a at Camp Nou in official competition ???????? #For?aBar?a pic.twitter.com/z3wGBqxkxI