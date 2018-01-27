Трансляция Формулы 1 в Интернете пока только в пяти странах

Руководство Формулы 1 недавно пообещало значительно расширить платформу в Интернете, предлагая бесплатные трансляции соревнований. Для самых больших фанатов будут дополнительные услуги, которые будут платными. Теперь стало известно, что первоначально новую услугу будут предоставлять только в пяти странах: США , Мексике, Германии, Франции и Нидерландах. Вполне возможно, что Испания и страны Латинской Америки будут включены на более позднем этапе, но конкретные даты в настоящее время отсутствуют.

Наиболее полную и эксклюзивную версию трансляций Формулы 1 предоставляет в платном пакете телеканал Sky, который имеет локальные версии в Великобритании, Германии и Италии. Во всех трех странах были собственные камеры и журналисты на трассе, в паддоке и в боксах, и предлагались прямые включения, интервью и комментарии. В то время как Sky F1 UK и Sky F1 IT продолжит работу, переговоры между немецким каналом и руководством F1 не удались. Только государственная RTL будет транслировать чемпионат "Королевских гонок" - с одной стороны, ее программа транслируется бесплатно, но, в тоже время, она прерывается рекламой.