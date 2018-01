Испания обыгрывает чемпионов мира и выходит в финал чемпионата Европы по гандболу

Сборная Испании со счетом 27:23 победила Францию на загребской арене в полуфинале чемпионата Европы по гандболу. Испанцы в пятый раз вышли в финал европейского первенства, но ни разу еще не были чемпионами. Пиренейцы последовательно поднимались на ступеньку пьедестала от "бронзы" в Дании в 2014 году к "серебру" в Польше в 2016 и, наконец, еще один шанс завоевать первое "золото" в Хорватии в 2018.

Шестикратные и действующие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы, французы, на перерыв ушли с отставанием в шесть мячей. В середине второго тайма преимущество "красной фурии" достигло вообще девяти пунктов, но вскоре "трехцветные" сумели забросить шесть мячей подряд и имели шанс спасти матч. И все же в концовке Испания сумела навязать борьбу и удержать до финала комфортные +4.

Лучшим бомбардиром у победителей стал Ферран Соле с семью голами, а Рауль Энтрерриос забросил шесть, пару в ключевых моментах игры. У Франции самым результативным был Сорхандо с шестью точными бросками.

Во втором полуфинале играют Дания и Швеция. Финал и матч за третье место состоится в воскресенье.