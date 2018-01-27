РоSSию могут лишить финального этапа Кубка мира по биатлону

Финал Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени в марте этого года, остается под вопросом из-за допингового скандала, который стал причиной отстранения страны от Олимпийских игр.

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что на заседании исполкома во время Олимпийских игр в Пхенчхане решат, состоится ли в Сибири соревнования в период с 22 по 25 марта.

У РоSSии уже отняли проведение чемпионата мира в 2021 году, который также должен был состояться в Тюмени, как и прошлогодний этап Кубка мира по тем же причинам. После Олимпийских игр в Пхенчхане, этапы Кубка мира запланированы в Контиолахти (Финляндия) и в зимнем центре Осло (Норвегия) перед завершением в Тюмени.

Кроме того, может возникнуть необходимость поиска новых маршрутов для проведения турниров второго уровня Кубка IBU опять же из-за допингового скандала. РоSSийские этапы планируются в Увате (9-11 марта) и в Ханты-Мансийске (13-17 марта).


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