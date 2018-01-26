Хуан Мата сыграл в настольный футбол с Биллом Гейтсом в Давосе

Испанский полузащитник «МЮ» стал участником международного экономического саммита.

Накануне старта международного экономического саммита в Давосе хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сыграл в настольный футбол с миллиардером Биллом Гейтсом, активисткой по защите прав женщин в Пакистане и лауреатом Нобелевской премии мира Малалой, а также норвежским премьер-министром Эрной Солберг.

Отметим, Хуан Мата присутствует на саммите в качестве соучредителя благотворительного движения Common Goal, участники которого отдают один процент своей заработной платы в общий фонд, поддерживающий футбольные благотворительные организации по всему миру. В настоящее время более 30 игроков, включая защитников мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» Матса Хуммельса и Джорджио Кьеллини, полузащитника дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагаву, а также игрока женской сборной Испании Веронику Бокете публично объявили о поддержке данной инициативы. Кроме того, пообещал жертвовать один процент от зарплаты проекту Common Goal и Президент УЕФА Александер Чеферин.

Проект Common Goal является инициативой streetfootballworld — неправительственной организации, создавшей глобальную сеть из более чем 120 локальных благотворительных организаций, которые используют футбол для решения социальных проблем, например, таких, как борьба с гендерным неравенством в Индии. Кроме того, фонд организуют миротворческую деятельность в Колумбии и участвуют в интеграции беженцев в Германии.