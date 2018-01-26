Хуан Мата сыграл в настольный футбол с Биллом Гейтсом в Давосе

Испанский полузащитник «МЮ» стал участником международного экономического саммита.

Накануне старта международного экономического саммита в Давосе хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сыграл в настольный футбол с миллиардером Биллом Гейтсом, активисткой по защите прав женщин в Пакистане и лауреатом Нобелевской премии мира Малалой, а также норвежским премьер-министром Эрной Солберг.

Отметим, Хуан Мата присутствует на саммите в качестве соучредителя благотворительного движения Common Goal, участники которого отдают один процент своей заработной платы в общий фонд, поддерживающий футбольные благотворительные организации по всему миру. В настоящее время более 30 игроков, включая защитников мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» Матса Хуммельса и Джорджио Кьеллини, полузащитника дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагаву, а также игрока женской сборной Испании Веронику Бокете публично объявили о поддержке данной инициативы. Кроме того, пообещал жертвовать один процент от зарплаты проекту Common Goal и Президент УЕФА Александер Чеферин.

Проект Common Goal является инициативой streetfootballworld — неправительственной организации, создавшей глобальную сеть из более чем 120 локальных благотворительных организаций, которые используют футбол для решения социальных проблем, например, таких, как борьба с гендерным неравенством в Индии. Кроме того, фонд организуют миротворческую деятельность в Колумбии и участвуют в интеграции беженцев в Германии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Барселона выступила с разъяснениями относительно ГризманнаБарселона выступила с разъяснениями относительно Гризманна
Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. ФутболВенгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол
Испанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катанииИспанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катании
Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. ФутболХацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". ФутболЖозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Футбол
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
Месси и Роналду: за голом гол. ФутболМесси и Роналду: за голом гол. Футбол
Дмитрий Михайленко: Днепру-1 никто не нужен. ФутболДмитрий Михайленко: Днепру-1 никто не нужен. Футбол
Вальверде: Возлагаем на Коутиньо большие надежды. ФутболВальверде: Возлагаем на Коутиньо большие надежды. Футбол
Дани Алвеса дисквалифицировали на три матча. ФутболДани Алвеса дисквалифицировали на три матча. Футбол
Жуниор Мораес может вернуться на родину. ФутболЖуниор Мораес может вернуться на родину. Футбол
УЕФА хочет получить объяснение от Арсенала и Юнайтед по трансферу Санчеса. ФутболУЕФА хочет получить объяснение от Арсенала и Юнайтед по трансферу Санчеса. Футбол
Моуринью: МЮ и Арсенал заключили фантастическую сделку. ФутболМоуринью: МЮ и Арсенал заключили фантастическую сделку. Футбол
Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧМишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ
Последние новости
Подгружаем последние новости