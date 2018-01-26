Венгер рассчитывает на Жиру
31-летний нападающий "Арсенала" Оливье Жиру останется в расположении лондонского клуба. Об этом информирует британская пресса, цитируя Арсена Венгера.
По словам наставника "канониров", он рассчитывает продолжить сотрудничество со своим соотечественником. Тренер утверждает, что намерен сохранить в команде опытных исполнителей, а сам Жиру не говорил ему о желании сменить клубную прописку.
Ранее сообщалось, что форвард может быть включен в сделку по переходу на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга. Кроме того, в услугах серебряного призёра Евро-2016 заинтересованы "Челси", а также клубы из Стамбула: "Бешикташ" и "Фенербахче".
Напомним, в нынешнем сезоне Жиру принял участие в 15 поединках Премьер-лиги, оформив четыре забитых мяча, однако редко выходил на поле с первых минут. Сейчас Оливье находится в лазарете, где восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
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