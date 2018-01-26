Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поведал о своих тренерских принципах. 45-летний аргентинский специалист проявляет огромное уважение к клубам, с которыми ему приходилось сотрудничать.

- Здесь всё очень просто. Никогда не соглашусь тренировать "Барселону" или "Арсенал", потому что меня ассоциируют с "Тоттенхэмом" и "Эспаньолом". Как игрок я вырос в "Ньюэллс Олд Бойс", так что не могу работать в "Росарио Сентраль".

Это моя позиция. Лучше я буду работать на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах. Мою приверженность нынешнему клубу считаю огромной. Я работаю так, словно останусь здесь навсегда. Впрочем, футбол знает разные случаи. У владельца может поменяться настроение - и ты останешься без работы. Ни у кого нет 100-процентной гарантии, - цитирует Почеттино goal.com.




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