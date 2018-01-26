Моуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мыслями касательно подписания нападающего Алексиса Санчеса.

Напомним, "красные дьяволы" провернули интересный обмен: подписав чилийца, манкунианцы отправили в лондонский "Арсенал" Генриха Мхитаряна. Поговаривают, Санчесу полагается недельное жалованье в размере 500 тысяч фунтов стерлингов - новый рекорд чемпионата Англии.

- Не могу сказать, почему он принял именно наше предложение. Дело точно не в деньгах, ведь у него были и другие интересные варианты. Если проанализировать суммы зимних сделок, то "Манчестер Сити", "Челси" и даже "Эвертон" потратили больше нас.

Сколько бы стоил Алексис Санчес, если бы его контракт действовал ещё 2-3 года? Учитывая нынешние реалии, трансфер мог обойтись в 100-150 миллионов фунтов, - заявил Моуринью в интервью британской прессе.

Отметим, что соглашение Санчеса с "канонирами" было рассчитано до лета 2018-го.