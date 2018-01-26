Дмитрий Михайленко: Днепру-1 никто не нужен. Футбол

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко заверил, что его второлиговая команда готова повышаться в классе.

- Новый клуб, новые люди. Создавать все заново - очень сложно, мы это знаем уже на собственном опыте. Нам повезло - у нас есть академия, и многие люди согласились остаться с нами. Это важно, это костяк. Нам пришлось брать со стороны совсем немного людей. Это наше преимущество.

Сейчас все в хорошем состоянии. Все выглядят хорошо, румяные, свежие, здоровые. Все соскучились по работе, они с хорошим аппетитом на тренировки.

Мы укомплектованы. Нам достаточно ресурсов, чтобы решать задачу в это полугодие. Нам больше никто не нужен. Надо фокусироваться на прогрессе наших игроков, которые есть. Должны выходить со стопроцентной гарантией в первую лигу. Здесь нет никакой самоуверенности, это просто уверенность в своих силах, не более, - сказал Михайленко каналу "Футбол 1".