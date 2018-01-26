Международная федерация гимнастики создаст орган для борьбы с домогательствами

США (USA Gymnastics) намерена создать специальный орган, куда бы мог обратиться любой Международная федерация гимнастики (FIG) совместно с Федерацией гимнастики(USA Gymnastics) намерена создать специальный орган, куда бы мог обратиться любой спортсмен в случае домогательств и других нарушений, информирует официальный сайт FIG.

Фото: sport-express.ru

– Как президент FIG, я выражаю глубокое уважение этим гимнасткам, – отметил президент FIG Моринари Ватанабэ. - Они не только чемпионки, которыми мы восхищаемся во время соревнований, но и смелые женщины, которые хотят изменить ситуацию. Хочу сказать, что мы нетерпимо относимся к любым злоупотреблениям или домогательства в нашем гимнастическом сообществе.

Пришло время объединиться всей семьей вместе с новым президентом и исполнительным директором USA Gymnastics Керри Перри. Нужно гарантировать, что эти трагические события никогда не повторятся. В последние месяцы мы работаем над созданием независимого органа, куда спортсмены могли бы сообщать о любом случае домогательств. Он будет тесно сотрудничать с экспертами по правовым вопросам и соответствующими органами.