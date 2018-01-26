Пике: Удивительно, что Реала нет в полуфинале Кубка Испании

Защитник "Барселоны" Херард Пике искренне недоумевает от вылета "Королевского клуба" из Кубка Испании.

Напомним, "сине-гранатовые" одолели "Эспаньол" и пробились в полуфинал турнира, когда "сливочные", выиграв в гостях со счётом 1:0, неожиданно для всех оступились на "Сантьяго Бернабеу" - 1:2.

- Удивительно, что в полуфинале нет "Реала". Но мы должны сосредоточиться на своей игре. Постараемся выиграть в этом сезоне все турниры, в которых принимаем участие, - заявил опытный центрбек.

Отметим, что "галактикос" столкнулись с проблемами и в чемпионате страны. Подопечные Зинедина Зидана расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 очков.




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