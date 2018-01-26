Ульрайх: ЧМ-2018? Я уже распланировал летний отпуск

Страж ворот мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх не верит в возможность поездки на грядущий мундиаль. Не за горами возвращение в строй Мануэля Нойера, отчего резервный кипер снова окажется на скамейке запасных.

- Я уже распланировал летний отпуск (смеётся - прим.). А если серьезно: я рад, что мое имя используется в таком контексте. Но Ману скоро вернется, и я снова сяду на скамейку запасных. Поэтому даже и не думаю о чемпионате мире.

Могу только сказать, что за последние годы в Мюнхене я добился значительного прогресса, хотя много времени провел в запасе. Тренировки с Ману и Тони Тапаловичем пошли на пользу. Мануэля Нойера невозможно скопировать. Он лучший голкипер мира. Но те элементы, которые Тони с Ману отрабатывают на протяжении многих лет, используются и в моих тренировках. К примеру, мы улучшили прыжок и игру ногами. Но чтобы закрепить отработанное на тренировках, необходимо регулярно играть.