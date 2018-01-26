Ульрайх: ЧМ-2018? Я уже распланировал летний отпуск

Страж ворот мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх не верит в возможность поездки на грядущий мундиаль. Не за горами возвращение в строй Мануэля Нойера, отчего резервный кипер снова окажется на скамейке запасных.

- Я уже распланировал летний отпуск (смеётся - прим.). А если серьезно: я рад, что мое имя используется в таком контексте. Но Ману скоро вернется, и я снова сяду на скамейку запасных. Поэтому даже и не думаю о чемпионате мире.

Могу только сказать, что за последние годы в Мюнхене я добился значительного прогресса, хотя много времени провел в запасе. Тренировки с Ману и Тони Тапаловичем пошли на пользу. Мануэля Нойера невозможно скопировать. Он лучший голкипер мира. Но те элементы, которые Тони с Ману отрабатывают на протяжении многих лет, используются и в моих тренировках. К примеру, мы улучшили прыжок и игру ногами. Но чтобы закрепить отработанное на тренировках, необходимо регулярно играть.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Барселона выступила с разъяснениями относительно ГризманнаБарселона выступила с разъяснениями относительно Гризманна
Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. ФутболВенгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол
Испанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катанииИспанец шестой раз кряду стал чемпионом Европы в фигурном катании
Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. ФутболХацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Американец Коулман побил 20-летний рекорд в спринте на 60 метровАмериканец Коулман побил 20-летний рекорд в спринте на 60 метров
Любенович: Матч с Шахтером в отпуске не снился. ФутболЛюбенович: Матч с Шахтером в отпуске не снился. Футбол
Ульрайх: приятно начать с трех очковУльрайх: приятно начать с трех очков
Месси повторил 39-летний рекорд Герда МюллераМесси повторил 39-летний рекорд Герда Мюллера
Доннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. ФутболДоннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. Футбол
Морозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. ФутболМорозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. Футбол
Клопп не собирается отпускать нападающих. ФутболКлопп не собирается отпускать нападающих. Футбол
Ястремская: В отпуск уехали подальше от цивилизации на 12 днейЯстремская: В отпуск уехали подальше от цивилизации на 12 дней
Футболисты львовских «Карпат» ушли в отпускФутболисты львовских «Карпат» ушли в отпуск
Вальверде не горит желанием отпускать Маскерано. ФутболВальверде не горит желанием отпускать Маскерано. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости