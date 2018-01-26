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НБА: результаты матчей 26 января Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Майами" - "Сакраменто" - 88:89 (17:19, 30:28, 25:24, 16:18)

МХ: Драгич - 23, Эллингтон - 20

СК: Хилд - 24, Фокс - 14 "Оклахома" - "Вашингтон" - 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38)

ОС: Уэстбрук - 46, Джордж - 18

ВУ: Бил - 41+12 подборов, Уолл - 21+12 передач, Моррис - 20 "Денвер" - "Нью-Йорк" - 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26)

ДН: Харрис Г. - 23, Лайлз - 21

НН: Прзингис - 21, Бизли - 21, Кантер - 20 "Голден Стэйт" - "Миннесота" - 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20)

ГС: Дюрант - 28+10 подборов +11 передач, Карри - 25, Томпсон - 25

МТ: Таунс - 31, Кроуфорд - 21

Terrikon

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