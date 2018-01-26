Дани Алвеса дисквалифицировали на три матча. Футбол

Защитник ПСЖ Дани Алвес не поможет партнёрам по команде в трёх ближайших поединках чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать 34-летнего бразильца, проанализировав инцидент, произошедший в недавнем матче против "Лиона".

Напомним, в начале второго тайма футболист вступил в перепалку с арбитром, позволив себе некорректные высказывания. Рефери встречи Клеман Тюрпен дал звёздному исполнителю прямую красную карточку, а теперь наказание расширили до трёх матчей. Таким образом, Дани Алвес будет вынужден пропустить игры с "Монпелье", "Лиллем" и "Тулузой".

Напомним, команда Унаи Эмери является уверенным лидером первенства, опережая ближайшего преследователя, "Лион", на восемь очков.


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