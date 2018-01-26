НХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Овечкин помогает выиграть Вашингтону

Пятнадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-26. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Нэшвилл" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

27 сэйвов голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне обеспечили "Предаторс" победу над "Дэвилз". В воротах соперников расписались Пи-Кей Суббан, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон.

"Питтсбург" - "Миннесота" - 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Дубль Евгения Малкина и три голевые передачи Сидни Кросби помогли действующим обладателям Кубка Стэнли обыграть "Миннесоту". Две шайбы на свой счет записал Доминик Симон. По точному броску в активе Карла Хагелина и Брайана Дюмулина.

"Филадельфия" - "Тампа" - 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Две шайбы Владислава Наместникова и 36 сэйвов Андрея Василевского помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию". По шайбе в ворота "Флайерс" провели Брейден Пойнт, Янни Гурд и Райан Каллахан.

"Монреаль" - "Каролина" - 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)

Дубль Тейво Теравайнена помог "Монреалю" обыграть "Каролину". По шайбе в ворота соперников отправили Джордан Стаал, Джефф Скиннер и Дерек Райан. В составе "Ураганов" дважды отличился Шарль Юдон.

"Флорида" - "Вашингтон" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Юбилейная 500-я голевая передача и 30-я шайба в сезоне Александра Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Флориду". Овечкин стал четвертым играющим хоккеистом, который забросил 500 шайб и сделал 500 ассистов. По шайбе в ворота соперников отправили Никлас Бэкстрем, Джон Карлсон и Бретт Коннолли .

"Детройт" - "Чикаго" - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Второй в карьере хет-трик Алекса Дебинката принес победу "Чикаго" над "Детройтом". "Блэкхокс" прервали серию поражений из четырех матчей, а в составе победителей также отличились Энтони Дюклер и Винсент Хиностроза.

"Оттава" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

"Бостон" продлил серию матчей, в которой набирал очки до 18-ти и выиграл 5-й поединок кряду, переиграв "Оттаву". В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Тим Шоллер и Джейк Дебраск.

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы Пола Штясны, Брэйдена Шенна и Александра Стина принесли "Сент-Луису" победу над "Колорадо". Голкипер "Блюз" Картер Хаттон сделал за матч 36 сэйвов.

"Даллас" - "Торонто" - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

39 сэйвов Кертиса МакЭлинни помогли "Торонто" обыграть "Даллас". Дублем в составе победителей отметился Назим Кадри. По шайбе на счету Зака Хэймана и Остона Мэттьюса.

"Аризона" - "Коламбус" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы Александра Веннберга и Кэма Аткинсона принесли победу "коламбусу" над "Аризоной". Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский сделал за матч 38 сэйвов.

"Эдмонтон" - "Калгари" - 4:3 ПБ (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Точный бросок капитана "Ойлерз" Коннора Макдэвида в серии буллитов принес победу "Эдмонтону" над "Калгари". Дублем в составе "нефтяников" отметился Брэндон Дэвидсон. У "Флеймз" две шайбы на счету Мэттью Ткачука.

"Анахайм" - "Виннипег" - 4:3 ПБ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Удачная попытка Адама Хенрика в серии буллитов принесла победу "Анахайму" над "Виннипегом". Нападающий "Дакс" также забил в первом периоде матча, однако Джек Рослович своей первой шайбой в сезоне выручил "Джетс" и перевел игру в овертайм.

"Вегас" - "Айлендерс" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

"Голден Найтс" потерпели редкое домашнее поражение. В составе "Айлендерс" отличились Росс Джонстон и Джордан Эберле.

"Ванкувер" - "Баффало" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шатаут голкипера "Баффало" Робина Ленера помог "Сэйбрз" обыграть "Кэнакс". Этот "сухой матч" стал третьим для вратаря в сезоне и 7-м в карьере. По шайбе в ворота соперников отправили Сэм Райнхарт, Николя Баптист, Кайл Окпосо и Юхан Ларссон.

"Сан-Хосе" - "Рейнджерс" - 6:5 (2:2, 1:3, 1:2)

Защитник "Рейнджерс" Райан Макдона забросил свои первые шайбы в сезоне, тем не менее дубль 28-летнего игрока не помог команде избежать поражения в матче с "Шаркс". В составе "Сен-Хосе" дублем отметился Логан Кутюр.