УЕФА хочет получить объяснение от Арсенала и Юнайтед по трансферу Санчеса. Футбол

Нападающий Алексис Санчес, который перешел из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" в январское трансферное окно, пропустил запланированный допинг-тест, сообщает Sport.es.

Согласно испанскому изданию, допинг-контролеры УЕФА прибыли в распоряжение "Арсенала" и должны были взять образец крови чилийца, однако на тот момент он уже являлся игроком "Манчестер Юнайтед" и получил указание прибыть в Манчестер, где уже сдавать допинг-пробы.

В такой ситуации, согласно правилам, клуб обязан был сообщить УЕФА, но "Арсенал" этого не сделал. По этой причине делегаты УЕФА заявили, что Санчес пропустил допинг-тест, и "Манчестер Юнайтед" должен будет объясниться об этой ситуации.

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" провели обмен футболистами. Вместо Алексиса Санчеса с "Олд Траффорд" прибыл армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян.


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