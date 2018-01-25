Коутиньо дебютирует за Барселону против бывшего клуба
Через три недели после того, как Филиппе Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро, бразильский полузащитник ждет своего дебюта в матче Кубка Короля против "Эспаньола" - клуба, за который он когда-то играл.
В большом каталонском дерби "Барселона" намерена выйти в полуфинал Кубка Короля после выездной победы - 1:0 в первой игре. Однако, сделать это будет непросто. Накануне, имея такое же преимущество после первой игры "Реал" сенсационно уступил "Леганесу" - 1:2 в Мадриде и вылетел из Кубка Испании. Также покинули турнир на стадии четвертьфинала прошлогодний финалист "Алавес" и еще один фаворит турнира - мадридский "Атлетико".
"Террикон" ведет онлайн-трансляцию матча Кубка Испании "Барселона" - "Эспаньол".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
25.01.2018 19:40
25.01.2018 19:42