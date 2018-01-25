Коутиньо дебютирует за Барселону против бывшего клуба

Через три недели после того, как Филиппе Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро, бразильский полузащитник ждет своего дебюта в матче Кубка Короля против "Эспаньола" - клуба, за который он когда-то играл.

В большом каталонском дерби "Барселона" намерена выйти в полуфинал Кубка Короля после выездной победы - 1:0 в первой игре. Однако, сделать это будет непросто. Накануне, имея такое же преимущество после первой игры "Реал" сенсационно уступил "Леганесу" - 1:2 в Мадриде и вылетел из Кубка Испании. Также покинули турнир на стадии четвертьфинала прошлогодний финалист "Алавес" и еще один фаворит турнира - мадридский "Атлетико".

"Террикон" ведет онлайн-трансляцию матча Кубка Испании "Барселона" - "Эспаньол".


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