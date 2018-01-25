Будивельник победил Днепр, но выбыл из Кубка Украины

Киевский "Будивельник" в столичном Дворце Спорта сумел победить действующего обладателя Кубка Украины "Днепр". Однако сделали это подопечные Владимира Коваля с недостаточной разницей в счете для итогового успеха, таким образом, покинув розыгрыш уже на стадии четвертьфинала!

Первая четверть прошла в примерно равной борьбе, однако киевлянам удалось склонить чашу весов в свою пользу буквально на одно очко. Уже во второй десятиминутке хозяева в пух и прах разнесли соперника, установив перед большим перерывом двузначную разницу в счете - 57:38.

В третьей четверти гости не позволили сопернику особо разогнаться под своим кольцом и преуспели в атаке. Традиционно, самым результативным в составе "Днепра" был Станислав Тимофеенко. В последней четверти "Днепр" также локально обыграл киевлян, де-факто, выбив соперника из Кубка Украины. Киевлянам не удалось выполнить сложную задачу и отыграть 27 очков отставания после первого матча.

Будивельник - Днепр - 94:83 (22:21; 35:17; 18:22; 19:23)

Будивельник: Дугат - (20 + 9 подборов + 4 передачи), Крутоус (17 + 4 передачи).

Днепр: Тимофеенко (22); Глебов (17 + 6 подборов).

Первый матч - 62:89


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