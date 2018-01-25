Моуринью: МЮ и Арсенал заключили фантастическую сделку. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об обмене Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна.

Напомним, что обмен футболистами между «Арсеналом» и «МЮ» произошел 22 января. Оба игрока подписали долгосрочные контракты с новыми клубами.

«Юнайтед» и «Арсенал» заключили фантастическую сделку, - приводи слова Моуринью Daily Mail. - И я, и Венгер потеряли потрясающих игроков, а футболисты сменили один топ-клуб на другой. Это была отличная сделка для всех.

Возможно, Генрих мог лучше проявить себя в «МЮ», я мог бы извлечь больше пользы из его таланта. Может быть, стоило дать ему чуть больше времени на адаптацию, но я ни о чем не жалею. Он вошел в историю клуба, а мы все рады, что нам удалось осуществить обмен между принципиальными соперниками, надеюсь, такое будет происходить чаще.

Теперь в нашем распоряжении есть один из лучших атакующих игроков в мире. Мы хотим, чтобы в нашей команде играли лучшие футболисты, и, думаю, Алексис может стать важным исполнителем для нас. Он сможет дебютировать уже в завтрашнем матче Кубка Англии».