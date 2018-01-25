Агент: Сейчас весь футбольный мир смеется над Миланом

Аугусто Параха, являющийся агентом защитника «Милана» Густаво Гомеса, раскритиковал руководство «россонери».

Ранее сообщалось, что Параха бросил стул и разбил стеклянное окно в ходе напряженных переговоров об уходе Гомеса из итальянского клуба.

«Могу сказать, что сейчас клуб проходит через период огромного безвременья. Надеюсь, что люди, которые вновь смогут поднять «Милан», появятся как можно скорее.

Если взять игрока из третьей-четвертой лиги и поставить его в состав клуба Серии А, вы же не удивитесь, если он произведет плохое впечатление? Собственно, если у руководства нет необходимого для работы с великим клубом интеллектуального и профессионального уровня, а ты им управляешь, сложно ждать хороших результатов.

Весь мир футбола смеется над ситуацией, которая сложилась в «Милане» – игроки, тренеры, менеджеры. Руководители «Бока Хуниорс» прилетели в Милан, привезли в подарок футболку, а их даже не угостили кофе. И это только начало переговоров. Можете представить, как все закончилось.

Когда мы встретились с ребятами из «Боки», они сказали: «Мы предлагали 5 миллионов, 6 миллионов за Гомеса – а они молчат». Так не ведут дела даже в третьем аргентинском дивизионе. То же самое случилось, когда мы обсуждали переход Гомеса в «Фенербахче». «Милан» даже не соглашается вести переговоры.

Я не понимаю, что происходит. Густаво не играет, он не будет играть, у него нет возможности себя проявить. Но таков сегодняшний «Милан» – любой таксист скажет вам то же самое», – заявил Параха.