Агент: Сейчас весь футбольный мир смеется над Миланом

Аугусто Параха, являющийся агентом защитника «Милана» Густаво Гомеса, раскритиковал руководство «россонери».

Ранее сообщалось, что Параха бросил стул и разбил стеклянное окно в ходе напряженных переговоров об уходе Гомеса из итальянского клуба.

«Могу сказать, что сейчас клуб проходит через период огромного безвременья. Надеюсь, что люди, которые вновь смогут поднять «Милан», появятся как можно скорее.

Если взять игрока из третьей-четвертой лиги и поставить его в состав клуба Серии А, вы же не удивитесь, если он произведет плохое впечатление? Собственно, если у руководства нет необходимого для работы с великим клубом интеллектуального и профессионального уровня, а ты им управляешь, сложно ждать хороших результатов.

Весь мир футбола смеется над ситуацией, которая сложилась в «Милане» – игроки, тренеры, менеджеры. Руководители «Бока Хуниорс» прилетели в Милан, привезли в подарок футболку, а их даже не угостили кофе. И это только начало переговоров. Можете представить, как все закончилось.

Когда мы встретились с ребятами из «Боки», они сказали: «Мы предлагали 5 миллионов, 6 миллионов за Гомеса – а они молчат». Так не ведут дела даже в третьем аргентинском дивизионе. То же самое случилось, когда мы обсуждали переход Гомеса в «Фенербахче». «Милан» даже не соглашается вести переговоры.

Я не понимаю, что происходит. Густаво не играет, он не будет играть, у него нет возможности себя проявить. Но таков сегодняшний «Милан» – любой таксист скажет вам то же самое», – заявил Параха.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Косенко назвал состав на чемпионат ЕвропыКосенко назвал состав на чемпионат Европы
Моуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок АрсеналаМоуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок Арсенала
Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. ФутболВенгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол
Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. ФутболХацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Агент Бензема: Карим не заслуживает такого отношенияАгент Бензема: Карим не заслуживает такого отношения
Агент разбил стулом стекло, требуя отпустить игрока из Милана. ФутболАгент разбил стулом стекло, требуя отпустить игрока из Милана. Футбол
Агент Чичарито: У нас есть несколько предложений. ФутболАгент Чичарито: У нас есть несколько предложений. Футбол
Агент: Интер - единственный клуб, в который хотел перейти РафиньяАгент: Интер - единственный клуб, в который хотел перейти Рафинья
Гвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. ФутболГвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. Футбол
Де Хеа: Сейчас не лучшее время, чтобы говорить о новом контрактеДе Хеа: Сейчас не лучшее время, чтобы говорить о новом контракте
РоSSия готовит санкции против членов Всемирного антидопингового агентстваРоSSия готовит санкции против членов Всемирного антидопингового агентства
Агент: Жиру не собирается перебираться ни в Турцию, ни в КитайАгент: Жиру не собирается перебираться ни в Турцию, ни в Китай
Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. ФутболСтойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости