Черноморец уступил чемпиону Румынии. Футбол

Первый тайм матча с действующим чемпионом Румынии прошел в напряженной борьбе: было много фолов, предупреждений и "стандартов". А опасные моменты создавали наши футболисты. На 18-й минуте Третьяков оказался практически один на один с голкипером, пробил "в касание", но страж ворот "Вииторула" был начеку. На исходе получаса поединка тот же Третьяков оказался на аналогичной позиции слева и почти с угла вратарской вновь не смог "пробить" Бузбуки. На 36-й минуте Ковалец метров с семи не попал в "рамку".

После перерыва много атаковали обе команды. Особенно "веселый" футбол пошел после того, как "Вииторул" открыл счет: Чобану мастерски закрутил мяч от угла штрафной площадки в дальнюю "девятку" — 0:1. "Черноморец" в течение последующих трех минут не реализовал две голевых ситуации. Оба раза на пути мяча оказывался румынский голкипер, в том числе, когда Семенив оказался с ним с глазу на глаз. На 65-й минуте одесситы сравняли счет. После подачи углового хорошо сыграл "на втором этаже" один из просматриваемых футболистов — 1:1. Вскоре не реализовал выход один на один с вратарем Сильвио, затем один из "моряков" попал в перекладину с близкого расстояния.

На 78-й минуте арбитр углядел фол в штрафной площадке "Черноморца" и назначил пенальти, который реализовал Кицу (Кожухарь был близок к тому, чтобы парировать 11-метровый) — 1:2. И опять наши ребята стали транжирить моменты. На 85-й минуте Семенив не успел "замкнуть" дальнюю штангу, свободный от опеки Мусолитин на 88-й "выстрелил" над перекладиной, в компенсированное время тайма подобным образом распорядился мячом Сильвио, находившийся в десяти метрах от ворот…

"Вииторул" (Констанца, Румыния) — "Черноморец" — 2:1 (0:0).