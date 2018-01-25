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2018-01-25
"Ворскла" в Турции: Уникальный рекорд полтавчан (ВИДЕО) . Футбол
ВОРСКЛА - АРКА Польша - 2:1 (1:0)
Голы: Кулач, 9 (1:0). Васин, 54 (2:0). Кун, 79 (2:1).
«Ворскла» (Полтава): 1-й тайм - Шуст, Сапай, Чижов, Гиоргадзе, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Ребенок, Кулач, Кобахидзе, Васин;
Фото: vorskla.com.ua
2-й тайм - Шуст, Дедяев, Гиоргадзе, Даллку (Остапенко, 65), Сапай, Чеснаков (Сидоренко, 78), Кравченко, Одарюк, Кадимян, Васин (Шаповал, 72), Коломоец.
Вчера команда Василия Сачко сыграла заключительный контрольный матч на первом турецком сборе. Во встрече с представителем высшего эшелона польского футбола - «Аркой» из Гдыни - «Ворскла» сумела одержать очередную победу.
Интересно, что в четвертом из четырех проведенных спаррингов с участием полтавчан в Турции счет после финального свистка оказался одним и тем же - 2:1. Такого уникального случая во время проведения сборов на турецком Средиземноморье не припомнят даже видавшие виды статистики. Да и букмекеры, надо полагать, тоже.
В игре с «Ворсклой», проходившей при порывистом ветре, в составе «Арки» участвовал новобранец - украинский полузащитник Андрей Богданов из «Олимпика», перебравшийся в Польшу этой зимой. Забегая несколько вперед, стоит заметить, что он был одним из самых заметных футболистов в рядах команды из Гдыни. То, что украинские любители футбола запомнили в исполнении Богданова в его прежних клубах, игрок продемонстрировал и в новом коллективе - острые передачи, «стандарты» и дальние удары. Вот только отличиться украинцу из «Арки» не удалось.
После того, как в самом дебюте матча Богдану Шусту пришлось демонстрировать мастерство, парируя удар польского футболиста, сработала давняя поговорка «Не забиваешь ты - забьют тебе». Так и произошло на 9-й минуте, когда фланговую подачу Павла Ребенка завершил ударом в одно касание Владислав Кулач.
В дальнейшем на протяжении первого тайма «Ворскла» имела не один шанс увеличить счет, однако ее игроков подводила реализация в завершающей стадии.
Забить полтавской команде удалось лишь после перерыва, причем для взятия ворот ей понадобилось примерно столько же времени, как и для дебютного гола. В этот раз главными действующими лицами были Владимир Одарюк и Денис Васин. Первый из них сделал передачу на новичка «Ворсклы», который метко пробил со средней дистанции.
В ходе второго тайма на какое-то время «Арка» завладела территориальным преимуществом, однако полтавчане оказывали достойное сопротивление. И все же в заключительной части матча сопернику нашей команды удалось отыграть один мяч. Это сделал полузащитник Патрик Кун, не оставивший шансов Шусту.
Сразу после матча «Ворскла» собралась в дорогу. Ей предстоял авиаперелет в Украину, где после непродолжительного тайм-аута полтавскую команду ожидает очередной сбор на турецкой земле.
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