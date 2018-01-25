Трофей Лиги наций весит 7,6 кг. Футбол

На жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА-2018/19 в Лозанне публике были представлены главный трофей и гимн турнира.

Трофей представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА , чьи сборные поведут борьбу в турнире с возможностью повышения в классе и вылета лигой ниже. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид.

"Главное, чего мы хотели добиться, - чтобы люди задумались, что представляет собой этот трофей - народную вершину, поднятие флага, - пояснил Элдер Помбинью, креативный директор агентства, разработавшего бренд Лиги наций. - Когда мы лицезреем, как поднимают этот трофей, мы словно видим поднятие флагов всех стран, кульминационный момент победы в этом турнире".

Трофей имеет высоту 71 см и весит 7,6 кг. Победитель первого розыгрыша Лиги наций поднимет его в июне 2019 года. Также публике был представлен гимн турнира. Захватывающая композиция отражает азарт и энергию, лежащие в основе бренда Лиги наций, где результат каждого матча будет иметь важнейшее значение.

Гимн со словами на латыни исполнил хор в сопровождении филармонического оркестра. Электронное звучание, наложенное на классическую музыку, помогает создать современный и неповторимый аудиобренд. Гимн будет использоваться на всех медиаплатформах, включая ТВ, церемонию выхода футболистов на поле и другие торжественные случаи.