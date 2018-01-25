"Манчестер Юнайтед" вновь стал самым доходным футбольным клубом мира
"Юнайтед" второй год подряд сохранил лидерство в рейтинге самых доходных футбольных клубов.
"Красные дьяволы" сохранили лидерство в обновленном рейтинге самых доходных клубов мира Football Money League от компании Deloitte, которая специализируется в области консалтинга и аудита. В последнем опубликованном отчете компании проанализированы данные по итогам сезона-2016/17.
Выручка 20 кратных чемпионов Англии составила 676,3 млн евро. Решающую роль в своеобразном первенстве сыграла победа «МЮ» в Лиге Европы, дополнительно принесшая в казну клуба 44,5 млн евро, что позволило всего на 1,7 млн евро опередить "Реал". Стоит отметить, что подопечные Зинедина Зидана выиграли в прошлом году Ла Лигу и Лигу Чемпионов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обойти шестой клуб Английской Премьер-Лиги (АПЛ) прошлого сезона.
Топ-20 самых высокодоходных клубов мира выглядит следующим образом:
- «Манчестер Юнайтед» – € 676,3 млн
- «Реал» – € 674,6 млн
- «Барселона» – € 648,3 млн
- «Бавария» – € 587,8 млн
- «Манчестер Сити» – € 527,7 млн
- «Арсенал» – € 487,6 млн
- «ПСЖ» – € 486,2 млн
- «Челси» – € 428 млн
- «Ливерпуль» – € 424,2 млн
- «Ювентус» – € 405,7 млн
- «Тоттенхэм» – € 355,6 млн
- «Боруссия» Д – € 332,6 млн
- «Атлетико» – € 272,5 млн
- «Лестер Сити» – € 271,1 млн
- «Интер» – € 262,1 млн
- «Шальке-04» – € 230,2 млн
- «Вест Хэм Юнайтед» – € 213,3 млн
- «Саутгемптон» – € 212,1 млн
- «Наполи» – € 200,7 млн
- «Эвертон» – € 199,2 млн
Как видим, в Топ-10 самых доходных футбольных клубов мира ровно половина представляет АПЛ. В Топ-20 также 50% - это клубы высшего английского дивизиона. Всего из двадцати клубов АПЛ, 14 вошли в Топ-30.
Отметим, суммарно клубы Топ-20 заработали 7,9 млрд евро, что составляет треть доходной части государственного бюджета Украины в 2017 году.
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