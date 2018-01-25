"Манчестер Юнайтед" вновь стал самым доходным футбольным клубом мира

"Юнайтед" второй год подряд сохранил лидерство в рейтинге самых доходных футбольных клубов.

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"Красные дьяволы" сохранили лидерство в обновленном рейтинге самых доходных клубов мира Football Money League от компании Deloitte, которая специализируется в области консалтинга и аудита . В последнем опубликованном отчете компании проанализированы данные по итогам сезона-2016/17.

Выручка 20 кратных чемпионов Англии составила 676,3 млн евро. Решающую роль в своеобразном первенстве сыграла победа «МЮ» в Лиге Европы, дополнительно принесшая в казну клуба 44,5 млн евро, что позволило всего на 1,7 млн евро опередить "Реал". Стоит отметить, что подопечные Зинедина Зидана выиграли в прошлом году Ла Лигу и Лигу Чемпионов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обойти шестой клуб Английской Премьер-Лиги (АПЛ) прошлого сезона.

Топ-20 самых высокодоходных клубов мира выглядит следующим образом:

«Манчестер Юнайтед» – € 676,3 млн «Реал» – € 674,6 млн «Барселона» – € 648,3 млн «Бавария» – € 587,8 млн «Манчестер Сити» – € 527,7 млн «Арсенал» – € 487,6 млн «ПСЖ» – € 486,2 млн «Челси» – € 428 млн «Ливерпуль» – € 424,2 млн «Ювентус» – € 405,7 млн «Тоттенхэм» – € 355,6 млн «Боруссия» Д – € 332,6 млн «Атлетико» – € 272,5 млн «Лестер Сити» – € 271,1 млн «Интер» – € 262,1 млн «Шальке-04» – € 230,2 млн «Вест Хэм Юнайтед» – € 213,3 млн «Саутгемптон» – € 212,1 млн «Наполи» – € 200,7 млн «Эвертон» – € 199,2 млн

Как видим, в Топ-10 самых доходных футбольных клубов мира ровно половина представляет АПЛ. В Топ-20 также 50% - это клубы высшего английского дивизиона. Всего из двадцати клубов АПЛ, 14 вошли в Топ-30.

Отметим, суммарно клубы Топ-20 заработали 7,9 млрд евро, что составляет треть доходной части государственного бюджета Украины в 2017 году.