НБА: результаты матчей 25 января
Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Шарлотт" - "Нью-Орлеан" - 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)
ШХ: Ховард - 22+16 подборов
НО: Холидэй, Дэвис - по 19, Казинс - 16+13 подборов
"Детройт" - "Юта" - 95:98 ОТ (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)
ДП: Драммонд - 30+24 подбора, Смит - 14
ЮД: Митчелл, Гобер - по 15, Инглз - 13
"Индиана" - "Финикс" - 116:101 (32:18, 31:26, 36:21. 17:36)
ИП: Янг - 22, Оладипо - 21
ФС: Джексон - 20, Дэниэлс - 19, Монро - 16+17 подборов
"Филадельфия" - "Чикаго" - 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)
ФС: Эмбиид - 22, Шарич - 21+10 подборов, Симмонс - 19+17 подборов + 14 передач
ЧБ: Портис - 22+11 подборов, ЛаВайн - 21
"Атланта" - "Торонто" - 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)
АХ: Шредер - 20, Коллинс, Бэйзмур - по 13
ТР: ВанВлит - 19, Валанчунас - 16+13 подборов
"Даллас" - "Хьюстон" - 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)
ДМ: Мэттьюз - 29, Феррелл - 19
ХР: Харден - 25+13 передач, Ариза - 23, Капела - 16+13 подборов
"Мемфис" - "Сан-Антонио" - 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)
МГ: Газоль М. - 18, Дэвис - 12
СА: Миллз - 15, Газоль П. - 14+15 подборов
"Портленд" - "Миннесота" - 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)
ПТ: Лиллард - 31, Маккалум - 28
МТ: Уиггинс - 24, Кроуфорд - 19
"Клипперс" - "Бостон" - 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)
ЛК: Гриффин - 23, Уилльямс - 20
БС: Ирвинг - 20, Тэйтум - 18
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