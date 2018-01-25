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НБА: результаты матчей 25 января Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Нью-Орлеан" - 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)

ШХ: Ховард - 22+16 подборов

НО: Холидэй, Дэвис - по 19, Казинс - 16+13 подборов "Детройт" - "Юта" - 95:98 ОТ (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)

ДП: Драммонд - 30+24 подбора, Смит - 14

ЮД: Митчелл, Гобер - по 15, Инглз - 13 "Индиана" - "Финикс" - 116:101 (32:18, 31:26, 36:21. 17:36)

ИП: Янг - 22, Оладипо - 21

ФС: Джексон - 20, Дэниэлс - 19, Монро - 16+17 подборов "Филадельфия" - "Чикаго" - 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)

ФС: Эмбиид - 22, Шарич - 21+10 подборов, Симмонс - 19+17 подборов + 14 передач

ЧБ: Портис - 22+11 подборов, ЛаВайн - 21 "Атланта" - "Торонто" - 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)

АХ: Шредер - 20, Коллинс, Бэйзмур - по 13

ТР: ВанВлит - 19, Валанчунас - 16+13 подборов "Даллас" - "Хьюстон" - 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)

ДМ: Мэттьюз - 29, Феррелл - 19

ХР: Харден - 25+13 передач, Ариза - 23, Капела - 16+13 подборов "Мемфис" - "Сан-Антонио" - 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)

МГ: Газоль М. - 18, Дэвис - 12

СА: Миллз - 15, Газоль П. - 14+15 подборов "Портленд" - "Миннесота" - 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)

ПТ: Лиллард - 31, Маккалум - 28

МТ: Уиггинс - 24, Кроуфорд - 19 "Клипперс" - "Бостон" - 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)

ЛК: Гриффин - 23, Уилльямс - 20

БС: Ирвинг - 20, Тэйтум - 18

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