Australian Open: Халеп стала первой финалисткой

Румынская Симона Халеп пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит на кортах Мельбурна.

В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема первая ракетка мира одолела немку Ангелику Кербер, посеянную под 21-м номером. Счет напряженнейшего поединка 6:3, 4:6, 9:7 в пользу Халеп. Битва продолжалась два часа 20 минут.

За победу на Australian Open-2018 Халеп поспорит со второй ракеткой турнира датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее победила бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался один час 37 минут.

В мужской сетке турнира, напомним, швейцарец Роджер Федерер замкнул квартет полуфиналистов. Соперником Федерера по полуфиналу станет Чхун Хен из Южной Кореи, а в другом матче сыграют хорват Марин Чилич и британец Кайл Эдмунд.