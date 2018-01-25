Australian Open: Халеп стала первой финалисткой
Румынская Симона Халеп пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии, который проходит на кортах Мельбурна.
В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема первая ракетка мира одолела немку Ангелику Кербер, посеянную под 21-м номером. Счет напряженнейшего поединка 6:3, 4:6, 9:7 в пользу Халеп. Битва продолжалась два часа 20 минут.
За победу на Australian Open-2018 Халеп поспорит со второй ракеткой турнира датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее победила бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался один час 37 минут.
В мужской сетке турнира, напомним, швейцарец Роджер Федерер замкнул квартет полуфиналистов. Соперником Федерера по полуфиналу станет Чхун Хен из Южной Кореи, а в другом матче сыграют хорват Марин Чилич и британец Кайл Эдмунд.
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