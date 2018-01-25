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2018-01-25
Австралию на ЧМ-2018 поведет Берт ван Марвейк. Футбол
Известный голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной Австралии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Зеленого континента. Срок действия контракта рассчитан до конца чемпионата мира этого года, который пройдет в РоSSии.Кто же станет рулевым сборной Австралии после предстоящего ЧМ, будет объявлено позднее. Сборная Австралии на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Франции, Перу и Дании.
Ранее, напомним, сообщалось, что главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини может встать у руля "Соккеруз" на период проведения чемпионата мира 2018 года.
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