Стаховский не преодолел стартовый раунд на турнире в Ренне

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на челленджере с призовым фондом 64 000€+H Open de Rennes, Франция.

В матче первого круга киевлянин, посеянный на турнире под 4 номером, за 1 час 48 минут уступил шведскому теннисисту Элиасу Имеру: 1-6 6-3 3-6.

Напомним, что Эллиас Имер — первая ракетка сборной Швеции. 2-3 февраля украинцы сыграют со шведами в матче первого круга Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны. Поединок пройдет в ТК Мегарон Днепре. И Стаховский и Имер входят в официальные заявки сборных Украины и Швеции соответственно.

Ранее стал известен состав сборной Украины на этот матч. Интересно, что против шведов сыграют те же теннисисты, которые обыграли австрийцев в Буче, в 2016 году.

Победитель этого матча сразится со сборной Португалии 6-7 февраля за путевку в плей-офф Мировой группы.

За последние 5 лет команды Украины и Швеции встречаются уже в третий раз. В 2013 году в Днепре и в 2014 году в Мальмё победу праздновали украинцы.