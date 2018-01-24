Белый Барс в гостях разгромил Кременчук

Центральный поединок 32 тура состоялся в Кременчуге между местным «Кременчуком» и «Белым Барсом». До этого, в первом матче тура, «Волки» вновь уступили «Донбассу» со счётом 2:15.

Два лидера текущего чемпионата начали принципиальный поединок с активных атак, однако нули на табло держались вплоть до середины первого периода – счёт в матче открыл Дмитрий Даниленко, воспользовавшись дезориентацией Виталия Власенко. Все попытки хозяев отыграться сводились "на нет" благодаря надёжной игре Сергея Люльчука.

Истину «не забиваешь ты – забивают тебе» подтвердили игроки «Белого Барса». Удвоить счёт на экваторе поединка смог Никита Табашник, переиграв защиту "горожан". Очень много голевых моментов было у ворот обеих команд, однако использовать их клубам так и не удалось.

В заключительной двадцатиминутке хозяева активно атаковали ворота Сергея Люльчука, стараясь отыграть две пропущенные шайбы, но "барсы" прочно решили увезти с собой из Кременчуга три очка. Третью безответную шайбу в ворота «горожан» в меньшинстве отправил капитан «Белого Барса» Руслан Ромащенко, уменьшив шансы подопечных Александра Савицкого отыграться.

Последние 10 минут поединка "горожане" хоть и создавали опасные моменты возле ворот «Белого Барса», но голкипер белоцерковского клуба не позволил кременчужанам забросить даже одну шайбу, тем самым записав шатаут на свой счёт.

«Кременчук» - «Белый Барс» 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

Шайбы: 0:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 12:30. 0:2 Табашник (Герцик, Ромащенко - больш.), 23:20. 0:3 Ромащенко - меньш., 48:36.

«Кременчук»: Власенко (Петленко); Грицких - Роганов, Козачук - Боевых, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Чернышенко - Красильников - Бойков, Алексанян-Петрович - Шах - Рубан, Шиманский - Т. Гриценко - Кривошапкин, Полищук.

«Белый Барс»: Люльчук (Качула); Табашник - Герцик, Воронин - Ядловский, Д. Гриценко - Васильев, Логач - Грицюк; Разумов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Лесников, Печерских - Дурдыев - Панов, Козиенко - Найдёнов - Ромахин.


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