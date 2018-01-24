Украина начнет Лигу наций матчем в Чехии

Стал известен календарь сборной Украины в первом розыгрыше Кубка наций. Напомним, что подопечные Андрея Шевченко будут играть во втором по силе дивизионе - Лиге В, в которой попали в первую группу.

Первым соперником "сине-желтых" станет сборная Чехии. Этот матч состоится 6 сентября на поле соперника. По регламенту, лучшая команда группы в следующем сезоне будет играть в Лиге А, и, напротив, команда, которая займет последнее место, понизится в классе и перейдет в Лигу С.

Лига наций. Лига В, группа 1

6 сентября
Чехия - Украина

9 сентября
Украина - Словакия

13 октября
Словакия - Чехия

16 октября
Украина - Чехия

16 ноября
Словакия - Украина

19 ноября
Чехия - Словакия

 


 


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