Украина начнет Лигу наций матчем в Чехии
Стал известен календарь сборной Украины в первом розыгрыше Кубка наций. Напомним, что подопечные Андрея Шевченко будут играть во втором по силе дивизионе - Лиге В, в которой попали в первую группу.
Первым соперником "сине-желтых" станет сборная Чехии. Этот матч состоится 6 сентября на поле соперника. По регламенту, лучшая команда группы в следующем сезоне будет играть в Лиге А, и, напротив, команда, которая займет последнее место, понизится в классе и перейдет в Лигу С.
Лига наций. Лига В, группа 1
6 сентября
Чехия - Украина
9 сентября
Украина - Словакия
13 октября
Словакия - Чехия
16 октября
Украина - Чехия
16 ноября
Словакия - Украина
19 ноября
Чехия - Словакия
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