Тайсон Фьюри: за восемь недель я сбросил 25 кг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсон Фьюри заявил, что успешно набирает форму и готовится вернуться на ринге весной этого года.

Хотя дата боя и будущий соперник еще не определены, «Цыганский Король» продолжает усиленные тренировки. "Не поймите меня неправильно, мне нужно сбросить еще много веса, но за последние восемь недель я сбросил 25 кг. Я ежедневно тренируюсь по два раза в день. Бой с Джошуа? Это будет самый легкий бой в моей жизни. И это даже несмотря на более чем двухлетнюю паузу в выступлениях", - цитирует Фьюри Boxingnews24.

На днях Фьюри бросил вызов действующему обладателю поясов по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. "Цыганский Король" заявил, что готов сразиться с соотечественником в своем первом поединке после простоя в два с половиной года.