Мишель Платини решил обратиться в ЕСПЧ. Футбол

Бывший президент УЕФА Мишель Платини принял решение подать апелляцию на отстранение от футбола в Европейский суд по правам человека, сообщают французские издания.

"Для меня это дело чести так как намерен добиться справедливости. Эта апелляция станет логичным следствием того, что я всегда говорил. Я считаю, что не совершил ничего противозаконного и поэтому твердо намерен отстаивать свои права и доказать свою невиновность", - сказал Платини.