Мишель Платини решил обратиться в ЕСПЧ. Футбол
Бывший президент УЕФА Мишель Платини принял решение подать апелляцию на отстранение от футбола в Европейский суд по правам человека, сообщают французские издания.
"Для меня это дело чести так как намерен добиться справедливости. Эта апелляция станет логичным следствием того, что я всегда говорил. Я считаю, что не совершил ничего противозаконного и поэтому твердо намерен отстаивать свои права и доказать свою невиновность", - сказал Платини.
62-летний француз, напомним, отстранен от любой связанной с футболом деятельности до октября 2019 года. Ранее, напомним, сообщалось, что бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и его экс-коллегу в УЕФА Мишеля Платини будут рады видеть в РоSSии на чемпионате мира в этом году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.01.2018 11:24
24.01.2018 14:27