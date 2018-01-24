Мишель Платини решил обратиться в ЕСПЧ. Футбол

Бывший президент УЕФА Мишель Платини принял решение подать апелляцию на отстранение от футбола в Европейский суд по правам человека, сообщают французские издания.

"Для меня это дело чести так как намерен добиться справедливости. Эта апелляция станет логичным следствием того, что я всегда говорил. Я считаю, что не совершил ничего противозаконного и поэтому твердо намерен отстаивать свои права и доказать свою невиновность", - сказал Платини.

62-летний француз, напомним, отстранен от любой связанной с футболом деятельности до октября 2019 года. Ранее, напомним, сообщалось, что бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и его экс-коллегу в УЕФА Мишеля Платини будут рады видеть в РоSSии на чемпионате мира в этом году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Роналду приглашают в КитайРоналду приглашают в Китай
Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
НБА: результаты матчей 18 январяНБА: результаты матчей 18 января
Блок рекламы


Похожие новости
В Англии хотят видеть полузащитника "Шахтера". ФутболВ Англии хотят видеть полузащитника "Шахтера". Футбол
Коутиньо получил номер Маскерано. ФутболКоутиньо получил номер Маскерано. Футбол
Андрей Шевченко: очень рад, что появился такой турнир. ФутболАндрей Шевченко: очень рад, что появился такой турнир. Футбол
Береза: Задача Днепра-1 - победа во Второй лиге и финал Кубка Украины. ФутболБереза: Задача Днепра-1 - победа во Второй лиге и финал Кубка Украины. Футбол
На Прикарпатье футболиста оштрафовали на 8,5 тыс. гривен за выбитый зуб арбитраНа Прикарпатье футболиста оштрафовали на 8,5 тыс. гривен за выбитый зуб арбитра
Сабаил - Черноморец - 0:0: Обзор матча. ФутболСабаил - Черноморец - 0:0: Обзор матча. Футбол
Динамо - Штурм - 0:2: Обзор матча. ФутболДинамо - Штурм - 0:2: Обзор матча. Футбол
Ройс спустя семь месяцев близок к возвращению на поле. ФутболРойс спустя семь месяцев близок к возвращению на поле. Футбол
Вернидуб: Пускай Супряга прогрессирует во второй лиге - там прогресс огромный. ФутболВернидуб: Пускай Супряга прогрессирует во второй лиге - там прогресс огромный. Футбол
МанСити - рекордсмен по привлечению легионеров. ФутболМанСити - рекордсмен по привлечению легионеров. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости