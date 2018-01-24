Марта Костюк: с Элиной не смогла себя перебороть

Пожалуй, самым ярким событием Australian Open для нас стал прорыв 15-летней Марты Костюк. На первом в жизни взрослом турнире "Большого шлема" ей сразу же удалось дойти до третьего круга и одержать пять побед подряд, включая три в квалификации! Таких юных укротительниц мячей теннисный мир не видал уже 20 лет — со времен Хингис и Лучич-Барони. Был ли это самый яркий опыт в жизни и для Марты, узнали у нее самой.

— Я думаю, да, — подтвердила Костюк. — Кажется, здесь я пережила весь спектр эмоций. Когда проиграла, были злость и разочарование. Когда выигрывала — радость, хотя в то же время нужно было искать ошибки. Только позитивных эмоций никогда не бывает. Даже не знаю, с чем это сравнить... Я с детства постоянно выигрывала, устанавливала рекорды. Поэтому для меня это не было чем-то суперновым.

— Многие думали, что на кураже вы и Элину Свитолину в третьем раунде обыграете. Что помешало?

— Думаю, если бы это был кто-то другой из топ-5, было бы все по-другому. Но именно с Элиной не смогла себя перебороть. Все чего-то ждали. Одни писали, что у меня нет шансов, другие говорили, что могу ее обыграть. Поэтому я больше не играла, а думала о том, кто что скажет. Да и жарко было — понимала, что меня не хватит на весь матч. Не верила.

— Вы назвали это "бесплатным уроком от Свитолиной". Что из этой игры попало в ваш "конспект"?

— Я поняла, что играть можно со всеми. Здесь не было какого-то нереального тенниса, как будто мне до них далеко. У мужчин, например, если играет молодой теннисист — не Александр Зверев, конечно, а, например, кто-то из топ-50 — против первой тройки, то там шансов очень-очень мало. А у женщин немножко по-другому. Я в этом уверена. Мама со мной сейчас спорит, но я все правильно сказала... (Улыбается.) Честно говоря, я на этом турнире не очень хорошо играла, неуверенно. Первые матчи — на 10—20%, в основе — уже на 30%. (Смеется.) Я вам скажу, что если человек играет на 50—60% того, что может, то это просто супер!