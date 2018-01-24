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Волки - Донбасс - 2:15: обзор встречи Во вторник 23 января на Ледовом стадионе в Белой Церкви донецкий "Донбасс" в рамках 32 тура УХЛ встретился с "Волками". "Волки" - "Донбасс" - 2:15 (0:2, 0:7, 2:6) Шайбы: 0:1 Лялька (Коваленко, Ордынский), 09:54, 0:2 Мостовой (Коваленко, Новиков), 11:18, 0:3 Лялька (Денискин, Коваленко), 21:19, 0:4 Матвиенко (Луговой, Александров - больш.), 24:05, 0:5 Влад (Новиков, Коренчук - меньш.), 27:09, 0:6 Кузьмик (Кузьмик), 28:42, 0:7 Денискин (Новиков, Лялька), 30:04, 0:8 Свищев (Ворона, Мазур), 30:38, 0:9 Лялька (Ордынский, Коваленко), 33:05, 0:10 Коваленко (Лялька, Ордынский), 41:25, 0:11 Свищев (Мазур, Григорьев), 42:05, 0:12 Коваленко (Мостовой, Новиков), 42:42, 0:13 Луговой (Коренчук, Кузьмик), 43:04, 1:13 Шапиро (Шахов, Овчинников), 43:25, 2:13 Забулонов (Черемнов, Шапиро), 47:31, 2:14 Мостовой (Новиков), 53:50, 2:15 Лялька (Шпак, Новиков - больш.), 58:49.

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