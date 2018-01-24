Билич: Частая смена тренеров приносит только краткосрочную выгоду

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что частая смена тренеров не позволяет многим клубам АПЛ развиваться.

«Такой подход приносит только краткосрочную выгоду. Нельзя изменить менталитет, нельзя поменять 22 игрока, поэтому вы меняете тренера и он берет на себя ответственность за результаты. К сожалению, это часть работы. Я полностью согласен с мнением, что успешность тренера определяют последние несколько игр. Но когда приходишь в ходе сезона в проблемную команду, задача одна — нужно сыграть на ноль и не проиграть.

Не поймите меня неправильно. Все тренеры, приходящие в середине сезона с таким подходом, отлично работают. Меня больше всего интересует «Вест Хэм». Дэвид Мойес делает отличную работу, и я желаю ему всего наилучшего.

Частые увольнения понятны, потому что командам нужны очки, но каждый фанат хочет, чтобы его клуб играл, как «Ман Сити» или «Барселона». Поэтому такой подход не работает в долгосрочной перспективе, ведь люди постоянно хотят зрелища», — сказал тренер в интервью Sky Sports.


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