Береза: Задача Днепра-1 - победа во Второй лиге и финал Кубка Украины. Футбол

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза рассказал о выходе команды из отпуска и задачах на сезон.

"Во-первых, я хочу поблагодарить главного тренера команды Дмитрия Станиславовича Михайленко, который поверил в меня и спортивный клуб, с которым мы начали новую эпоху в днепровском футболе. Убежден, что она будет длиться не одно десятилетие, а возможно и века. Мне очень импонирует отношение Дмитрия Станиславовича к постановке игры и к команде - это вполне меня устраивает. Есть определенный путь, который мы прошли, поэтому хочу поблагодарить за выступление команды в Кубке страны, где есть четкая задача минимум - это выход в финал. И я не зря перессорился со всеми в Федерации футбола Украины, чтобы финал состоялся именно на "Днепр-Арене", подключая к этому всех друзей и соратников.

Кроме того, перед нами задача - выход из Второй лиги в Первый дивизион, и не просто выход, а занять первое место в чемпионате, ведь есть новация от ПФЛ о проведении "золотого матча" между победителями двух групп Второй лиги за определение единого чемпиона. Я считаю, что команде с таким тренером и составом под силу занять первое место во Второй лиге и выйти в финал национального Кубка.

Если говорить о других моментах развития команды, у нас с главным тренером много замыслов, но пока мы не будем их афишировать, ведь сначала хотелось бы это реализовать. Моя же главная задача - это обеспечение спортивного клуба "Днепр-1" всеми условиями для тренировочного процесса, чтобы футболистов на поле ничего не волновало кроме результата", - сказал Береза.


Terrikon со ссылкой на СК "Днепр-1"


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