Юрген Клопп: Мы хотели увидеть на табло совсем другой счет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал причины поражения своей команды в поединке чемпионата Англии против «Суонси» (0:1).

«Мы провели плохой матч и уступили в этой встрече еще в первом тайме. Мы не играли так, как хотели. Такое происходит не часто, поэтому это было неожиданностью для меня. В первом тайме мы играли слишком медленно, а соперник летал по полю.

В концовке встречи мы стали оказывать давление на «Суонси», но этого было недостаточно. На последней минуте не использовали отличный момент, но даже ничья была бы плохим результатом. Мы хотели увидеть на табло совсем другой счет. Подобные матчи периодически случаются, и это всегда происходит не вовремя.

Игроки «Суонси» бились за себя и спасение команды, это нормально. Но у нас были проблемы с организацией атак и движением в нападении. Мы приехали за другим результатом, но не получили ничего, и это наша вина», – приводит слова немецкого специалиста BBC.

Добавим, что для «Ливерпуля» это поражение стало первым в АПЛ за три месяца.