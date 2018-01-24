Президент УЕФА: Пока слишком рано вносить видеоповторы в правила

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу введения системы видеоповторов.

«Я хочу, чтобы вы поняли нашу позицию. На сегодняшний день далеко не все судьи знакомы с тем, как работает система видеоповторов. То же самое можно сказать и о болельщиках. На мой взгляд, пока слишком рано вносить это в правила.

Если мы начнем обучение арбитров и всех, кто работает с системой, то вскоре мы сможем адаптировать VAR для всех турниров. Как юрист, я считаю, что очень важно понимать точное значение тех или иных правил.

К примеру, офсайд подразумевает преимущество атакующего игрока над обороняющимся. Но если у игрока длинные ноги или длинный нос, это офсайд? Нет. Это противоречит правилу офсайда. Но когда люди смотрят повтор, то говорят: «Один сантиметр – это офсайд». Я вижу в этом проблему. Пока мы четко не определимся со всеми нюансами, с видеоповторми будет больше проблем, чем без них», – цитирует Чеферина The Telegraph.

Добавим, что испытания системы видеоповторов уже состоялись в 15 национальных лигах, включая Бундеслигу и Серию А, а также на нескольких турнирах ФИФА.


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