Агент Бензема: Карим не заслуживает такого отношения

Карим Джазири, агент нападающего «Реала» Карима Бензема, выразил мнение, что его клиент заслуживает более уважительного отношения со стороны болельщиков команды.

Напомним, что ранее фанаты «королевского клуба» освистали алжирского форварда во время последнего домашнего матча команды в чемпионате Испании с «Депортиво» (7:1).

«Сейчас у Карима тяжелый период, но он уже давно доказал, в том числе в «Реале», что у него очень сильный характер. Ведь он уже девять лет играет за Мадрид.

Считаю несправедливым то, что его освистали, притом что «Реал» вел в счете, а он только вернулся спустя месяц после травмы. Карим всегда был образцом в плане преданности клубу и всегда ставил интересы «Реала» на первое место. Поэтому он не заслуживает такого к себе отношения. Он не понимает такой реакции. Это неуважение к игроку, седьмому лучшему бомбардиру в истории «Реала».

Роналду аплодировали, когда он запорол пару явных моментов. Бэйла, несмотря на травмы, все поддерживают. Почему к Кариму другое отношение?», – цитирует агента Marca.


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