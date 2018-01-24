На Прикарпатье футболиста оштрафовали на 8,5 тыс. гривен за выбитый зуб арбитра

Суд признал спортсмена виновным в хулиганстве.

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В Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 8,5 тыс. гривен игрока местной футбольной команды, который выбил зуб арбитру за то, что тот показал ему красную карточку.

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Матч между командами сел Мариямполь и Медыня состоялся 10 сентября 2017 года. В начале игры судья показал предупреждение игроку команды Медыня за грубую игру. На 30-й минуте игрок снова нарушил правила, за что получил от арбитра еще одно предупреждение и удаление с поля.

После предъявления красной карточки футболист дважды ударил арбитра в лицо, в результате чего сломал ему зуб. По заключению медиков эти травмы относятся к легким телесным повреждениям.

На суде игрок признал свою вину, сказал, что сожалеет о содеянном и просит прощения у пострадавшего. Пострадавший, в свою очередь, заявил, что претензий к обвиняемому не имеет и просил не назначать ему суровое наказание.

Однако, суд признал футболиста виновным в хулиганстве и назначил ему 8,5 тыс. гривн штрафа.