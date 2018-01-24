Зидан попросил фанатов Реала не освистывать Бензема

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед ответным поединком против «Леганеса» в Кубке Испании призвал болельщиков не освистывать вернувшегося в строй нападающего Карима Бензема.

Напомним, что ранее фанаты «королевского клуба» освистали алжирского форварда во время последнего домашнего матча команды в чемпионате Испании с «Депортиво» (7:1).

«Карим хотел как можно скорее вернуться в строй и сейчас он снова в составе. Единственное, что приносит ему удовольствие, – это выход на поле вместе с командой, поэтому здорово, что он вернулся.

Тем не менее неприятно слышать, как его освистывают после возвращения. Подобное случилось с ним и может случиться с каждым. Нам нужно, чтобы болельщики всегда поддерживали команду. Безусловно, у них есть право выражать эмоции, ведь они заплатили за билет на матч, но я хочу, чтобы на протяжении 90 минуты фанаты были на нашей стороне.

После матча пусть все случится как случится. Но во время игры я хочу, чтобы они были с нами. Карим завтра сможет сыграть», – отметил Зидан.