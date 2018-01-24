НБА: результаты матчей 24 января
Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Лейкерс" - "Бостон" - 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33)
ЛЛ: Кузма - 28, Кларксон - 22, Рэндл - 14+14 подборов
БС: Ирвинг - 33, Смарт - 22
"Сан-Антонио" - "Кливленд" - 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21)
СА: Олдридж - 30, Мюррэй - 19+10 подборов
КК: Джеймс - 28, Томас - 14, Лав - 10+11 подборов
"Орландо" - "Сакраменто" - 99:105 (27:28, 26:24, 29:25, 17:28)
ОМ: Фурнье - 22, Пэйтон - 21
СК: Тэмпл - 34, Коли-Стайн - 21
"Оклахома" - "Бруклин" - 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23)
ОС: Уэстбрук - 32, Джордж - 28
БН: Харрис Дж. - 19, Динвидди, Кэрролл - по 13
"Голден Стэйт" - "Нью-Йорк" - 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26)
ГС: Карри - 32, Дюрант - 14+14 передач
НН: Бизли - 21, Ли - 20, Кантер - 16
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