Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 24 января Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Лейкерс" - "Бостон" - 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33)

ЛЛ: Кузма - 28, Кларксон - 22, Рэндл - 14+14 подборов

БС: Ирвинг - 33, Смарт - 22 "Сан-Антонио" - "Кливленд" - 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21)

СА: Олдридж - 30, Мюррэй - 19+10 подборов

КК: Джеймс - 28, Томас - 14, Лав - 10+11 подборов "Орландо" - "Сакраменто" - 99:105 (27:28, 26:24, 29:25, 17:28)

ОМ: Фурнье - 22, Пэйтон - 21

СК: Тэмпл - 34, Коли-Стайн - 21 "Оклахома" - "Бруклин" - 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23)

ОС: Уэстбрук - 32, Джордж - 28

БН: Харрис Дж. - 19, Динвидди, Кэрролл - по 13 "Голден Стэйт" - "Нью-Йорк" - 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26)

ГС: Карри - 32, Дюрант - 14+14 передач

НН: Бизли - 21, Ли - 20, Кантер - 16

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.