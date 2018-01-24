НХЛ: Монреаль прерывает серию Колорадо, Тампа и Вегас побеждают

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-24. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Каролина" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Первая шайба в НХЛ Жана-Себастьяна Ди оказалась для "Питтсбурга" победной в поединке с "Каролиной". По разу в воротах соперников расписались Доминик Симон и Джейк Гюнтцель. Голкипер "Пингвинз" Кейси Десмит отразил за матч 28 бросков по воротам.

"Бостон" - "Нью-Джерси" - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

"Бостон" продлил серию, в которой набирал очки до 17-ти матчей, обыграв на своей площадке "Нью-Джерси". Райли Нэш, Патрис Бержерон и Брэд Маршан забивали во втором периоде, причем "Брюинз" пришлось дважды отыгрываться после точных бросков Майлза Вуда и Дэймона Северсона.

"Детройт" - "Филадельфия" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Гол Трэвиса Конечны на 27-й секунде овертайма принес "Филадельфии" победу над "Детройтом". В середине первого периода Джонатан Эрикссон вывел "Красные крылья" вперед, однако Эндрю Макдональд и Якуб Ворачек смогли переломить ход поединка. Тем не менее, Франс Нильсен не позволил "Филадельфии" выиграть в основное время матча, хоть в овертайме хозяева площадки продержались не долго.

"Монреаль" - "Колорадо" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

"Монреаль" прервал десятиматчевую победную серию "Колорадо", обыграв соперников на своей площадке. К слову, эта серия пока самая длинная в текущем сезоне для всех команд лиги. Николас Делорье и Алекс Гальченюк вывели свою команду вперед во втором периоде, а Джонатан Друэн довел преимущество "Канадиенс" до 3:0 в третьей двадцатиминутке. Несмотря на шайбы Нэйтана Маккиннона и Джей-Ти Комфера, Брэндан Галлахер поставил в матче победную точку.

"Сент-Луис" - "Оттава" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразив за матч 25 бросков, помог своей команде обыграть "Оттаву". Этот шатаут стал для вратаря 2-м в сезоне и 10-м в карьере. Владимир Тарасенко забросил свою 21-ю шайбу в текущем чемпионате. По разу отличились Владимир Соботка и Брэйден Шенн.

"Нэшвилл" - "Тампа" - 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Янни Гурд точным броском на 2-й минуте овертайма принес победу "Тампе" над "Нэшвиллом". Лидеру регулярного чемпионата пришлось отыгрываться в третьем периоде и это удалось сделать Стивену Стэмкосу, который также отметился голевой передачей. По шайбе в ворота "Предаторс" провели Крис Кунитц и Владислав Наместников.

"Даллас" - "Флорида" - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Дубль и голевая передача Александра Радулова помогли "Далласу" разгромить "Флориду". Теперь на счету форварда 20 шайб и 27 ассистов. Также ворота "Пантерс" поражали Девин Шор, Джейми Бенн, Маттиас Янмарк и Тайлер Питлик.

"Эдмонтон" - "Баффало" - 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

"Баффало" в гостях разгромил "Эдмонтон", благодаря дублю Райана О`Райли, а также голу и трем ассистам Джейка Айкела. Сэм Райнхарт записал на свой счет шайбу и две голевые передачи. Еще одна шайба за Земгуслм Гиргенсонсом. Голкипер "Сэйбрз" Робин Ленер отразил за матч 33 броска, записав на свой счет 2-й в сезоне и 7-й в карьере шатаут.

"Ванкувер" - "Лос-Анджелес" - 6:4 (4:1, 2:1, 0:0)

Благодаря ударному первому периоду, "Ванкувер" крупно обыграл "Лос-Анджелес". Еще в первой двадцатиминутке Луис Эрикссон (дважды), Томас Ванек и Свен Бэрчи отправили в ворота соперников 4 шайбы, а во втором периоде Брок Бесер записал на свой счет дубль.

"Анахайм" - "Рейнджерс" - 6:3 (4:2, 0:1, 2:0)

Шайбы Эндрю Кольяно, Кори Перри, Адама Хенрика, Райана Гецлафа (+2 передачи), Джей-Ти Брауна и Рикарда Ракелла принесли "Анахайму" победу над "Рейнджерс". В составе гостей дублем отметился Рик Нэш.

"Вегас" - "Коламбус" - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

"Вегас" обыграл на своей площадке "Коламбус" и сохранил отставание от лидера регулярки "Тампы" в один балл, имея матч в запасе. Дублем в составе "Голден Найтс" отметился Уильям Карлсон. По шайбе на счету Джеймса Нила, Эрика Хаулы, Колина Миллера и Брэда Ханта, который также сделал 2 результативные передачи.

"Сан-Хосе" - "Виннипег" - 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

Брайан Литтл точным броском на 18-й секунде овертайма принес "Виннипегу" победу над "Сан-Хосе". Всего за матч форвард "Джетс" набрал 3 (2+1) очка за результативность. Еще один дубль в составе победителей за Джоэлом Армиа. Матье Перро отличился заброшенной шайбой и результативной передачей. В составе "Шаркс" забивали Джо Павелски, Тимо Мейер, Логан Кутюр и Крис Тирни.