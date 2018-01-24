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Динамо - Штурм - 0:2: Обзор матча. Футбол Во вторник, 23 января, киевское «Динамо» провело третий контрольный матч на тренировочном сборе в Испании . В этот раз столичная команда сыграла против австрийского футбольного клуба «Штурм» (Грац). «Динамо» - «Штурм» - 0:2 (0:1) «Динамо» на 1-й тайм: Артур Рудько, Евгений Хачериди (Никита Бурда, 11), Николай Морозюк, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Дерлис Гонсалес, Владислав Калитвинцев, Артем Беседин. «Динамо» на 2-й тайм: Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Олег Гусев, Артем Шабанов, Дмитрий Хлебас, Владислав Алексеев, Руслан Ротань, Беньямин Вербич, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный, Денис Гармаш. «Штурм»: Йорг Зибенхандль, Марвин Поцман (Кристиан Шойссенгейр, 46), Дарио Маресич (Кристиан Шульц, 87), Лукас Шпендльхофер, Патрик Пухеггер, Фабиан Кох, Джеймс Джегго (Йорг Вагнес, 78), Мартин Овенстад (Марк-Андре Шмербек, 46), Эмика Из (Оливер Филип, 71), Торстен Рехер (Санди Ловрич, 46), Филипп Хузпек (Фабиан Шуберт, 46). Голы: Эмика Из (11), Фабиан Шуберт (50).

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