"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании

"Севилья" переиграла "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
 
В первом матче севильцы также выиграли - 2:1.
 
Фото "Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании
Фото: sevillafc.es
Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 26 января.
 
"Севилья" - "Атлетико" - 3:1 (1:1)
 
Голы: Эскудеро, 1 (1:0). Гризманн, 13 (1:1). Банега, 48 - с пенальти (2:1). Сарабия, 79 (3:1). 
 
"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Писарро, 84), К.Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен Йеддер, 73).
 
"Атлетико": Мойя, Годин, Врсалько, Хименес (Партей, 64), Эрнандез, Габи (Фернандо Торрес, 56), Коке, Сауль, Гамейро, Гризманн, А.Корреа (Феррейра-Карраско, 60).
 
Предупреждения: Хименес, 18. Банега, 27. Габи, 54. Васкес, 54. А.Корреа, 57. Хесус Навас, 63. Фернандо Торрес, 84. Меркадо, 90. 
 
Судья: Мартинес Мунуэра.
 
23 января. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".
 


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