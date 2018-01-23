Севилья второй раз обыграла Атлетико и вышла в полуфинал Кубка Короля

"Атлетико" приехал к "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан", чтобы отыграться за домашнее поражение со счетом 1:2. "Матрасникам" нужно было забивать дважды, так что вряд ли они сильно расстроились, когда пропустили уже на 25-й секунде. "Атлетико" разводил мяч с центра поля, но быстро его потерял, Сарабия подал справа, а Эскудеро в касание замкнул - 1:0.

Отыгралась команда Диего Симеоне на удивление быстро. Гол-красавец забил Гризманн, который внезапно пробил с лета метров с 25 после скидки от Гамейро. Вратарь такого не ожидал - да что там, никто не ожидал!

1:1, и это был вполне рабочий счет. Но начало второго тайма у "Атлетико" не заладилось. Сауль в штрафной снес Корреа, а Банега четко реализовал пенальти. А когда уже упоминавшийся Сарабия показал мастерство и сам сотворил третий гол, обыграв защитника и пробив в левый угол, все стало совершенно ясно.

3:1, 5:2 по сумме двух матчей - "Севилья" будет ждать своего соперника по полуфиналу Кубка Короля.

2017-18, Кубок Испании . 1/4 финала.

"Севилья" - "Атлетико" 3:1 (первый матч - 2:1)



Голы: Эскудеро, 1 (1:0); Гризманн, 13 (1:1); Банега, 48 (пенальти) (2:1); Сарабия, 79 (3:1)



"Севилья": Серхио Рико; Эскудеро; Лангле; Меркадо; Сарабия; Банега; Н`Зонзи; Корреа (Нолито, 87); Васкес (Писарро, 84); Навас; Муриэль (Бен-Йедер, 73)



"Атлетико": Мойя; Врсалько; Хименес (Тейе Партей, 65); Годин; Лукас-Франсуа; Анхель Корреа (Феррейра-Карраско, 60); Сауль Ньигес; Коке; Габи (Торрес, 56); Гризманн; Гамейро



Предупреждения: Банега, 27; Васкес, 53; Навас, 63; Меркадо, 90 - Хименес, 18; Габи, 53; Анхель Корреа, 57; Торрес, 86