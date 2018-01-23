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"Осер" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции "Осер" на выезде победил "Нант" (4:3) в 1/16 финала Кубка Франции. Победу гостям принес точный удар Ибраима Сангаре. Фото: aja.fr Последние 20 минут хозяева поля провели в меньшинстве - на 70-й минуте с поля был удален защитник Лукас Лима. Также в следующий раунд вышли "Ланс", "Гранвиль", "Сошо", "Шамбли", "Кан" и "Бур-ан-Бресс-Перонна". "Нант" - "Осер" - 3:4 (1:3) Голы: Конате, 6 (0:1). Сане, 32 (0:2). Ай, 34 (0:3). Томассон, 38 (1:3). Дюбуа, 51 (2:3). Томассон, 65 (3:3). Сангаре, 76 (3:4). "Нант": Дюпе, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Лукас Лима, Томассон, Туре, Ронжье, Илоки (Эль-Ганасси, 80), Сала, Бамму (Качаниклич, 83). Удаление: Лукас Лима, 70. Судья: Делерю. 23 января. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau. "Гранвиль" - "Конкарно" - 3:2 д.в. (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Жаннез, 9 (0:1). То, 25 (1:1). Дониза, 98 (1:2). Блондель, 100 (2:2). Блондель, 116 (3:2). Судья: Жошем. 23 января. Гранвиль. Стадион Stade Louis-Dior. "Шатору" - "Шамбли" - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 3:4 Голы: Манданн, 60 (1:0). Дукуре, 71 (1:1). Судья: Леонар. 23 января. Шатору. Стадион Stade Gaston Petit. "Кане Руссийон" - "Кан" - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4 Голы: Майе, 17 (1:0). Женевуа, 29 (1:1). "Кан": Самба, Женевуа, Гильбер, Делаплас, Дьоманде, Репас, Авуну, Петерс, Базиль (Фере, 76), Сантини (Роделен, 46), Куаку (Н`Кололо, 62). Судья: Тюаль. 23 января. Кане-ан-Руссийон. Стадион Stade Saint-Michel. "Коломье" - "Сошо" - 1:2 (0:1) Голы: Пендан, 12 (0:1). Мейте, 59 (0:2). Коффи, 89 (1:2). Судья: Кастро. 23 января. Коломье. Стадион Complexe Sportif Capitany 1. "Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Тулуза" - 2:0 (0:0) Голы: Курт, 63 (1:0). Бегу, 89 (2:0). "Тулуза": Гойкоэчеа, Яго, Жюльен, Мубандже, Диоп, Дурмаз (Мишлен, 64), Каюзак, Блен (Бодижер, 56), Буагар, Делор, Жан (Саного, 71). Предупреждение: Дурмаз, 45+1. Удаление: Жюльен, 61. Судья: Морейра. 23 января. Бурк-ан-Брес. Стадион Marcel-Verchere. "Стад Бриошен" - "Ланс" - 0:1 (0:1) Гол: Лопес, 14 - с пенальти (0:1). Судья: Пети. 23 января. Сен-Брие. Стадион Stade Fred Aubert. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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