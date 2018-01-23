Донбасс одержал 30 победу в чемпионате

Во вторник 23 января на Ледовом стадионе в Белой Церкви донецкий "Донбасс" в рамках 32 тура УХЛ встретился с "Волками".

Начало поединка прошло под диктовку номинальных гостей, однако до поры до времени команда Рафаила Умярова здорово играла "вторым номером", однако в середине периода Никита Коваленко из-за ворот дважды вывел партнеров на ударную позицию, и дончане уверенно повели в счете.

Гораздо более насыщенной на голы выдалась вторая двадцатиминутка: в общей сложности дончане семь раз расписались в воротах Никиты Гордюшина и Сергея Безорчука, причем Виталий Лялька оформил покер. Помимо Виталия голы на свой счет записали защитники Филипп Матвиенко и Александр Влад, а также нападающие Сергей Кузьмик, Ярослав Свищев и Андрей Денискин. Также стоит отметить, что шайба, заброшенная Ярославом Свищевым стала 200-м голом дончан в текущем розыгрыше УХЛ.

В самом же начале заключительного отрезка игры состоялся настоящий голевой взрыв - сначала Никита Коваленко (дважды), Ярослав Свищев и Владислав Луговой довели преимущество "Донбасса" до 13 шайб, а затем Соломон Шапиро сквитал одну шайбу - и все это менее чем за четыре минуты. А спустя еще четыре минуты Руслан Забулонов смог еще раз пробить Максима Дуве. После этого обе команды надолго взяли голевую паузу, которую за пять минут до финальной сирены нарушил Денис Мостовой, мощным броском пробивший кипера "Волков". Точку же в матче мощным броском от синей линии поставил Виталий Лялька.

"Волки" - "Донбасс" - 2:15 (0:2, 0:7, 2:6)

Шайбы: 0:1 Лялька (Коваленко, Ордынский), 09:54, 0:2 Мостовой (Коваленко, Новиков), 11:18, 0:3 Лялька (Денискин, Коваленко), 21:19, 0:4 Матвиенко (Луговой, Александров - больш.), 24:05, 0:5 Влад (Новиков, Коренчук - меньш.), 27:09, 0:6 Кузьмик (Кузьмик), 28:42, 0:7 Денискин (Новиков, Лялька), 30:04, 0:8 Свищев (Ворона, Мазур), 30:38, 0:9 Лялька (Ордынский, Коваленко), 33:05, 0:10 Коваленко (Лялька, Ордынский), 41:25, 0:11 Свищев (Мазур, Григорьев), 42:05, 0:12 Коваленко (Мостовой, Новиков), 42:42, 0:13 Луговой (Коренчук, Кузьмик), 43:04, 1:13 Шапиро (Шахов, Овчинников), 43:25, 2:13 Забулонов (Черемнов, Шапиро), 47:31, 2:14 Мостовой (Новиков), 53:50, 2:15 Лялька (Шпак, Новиков - больш.), 58:49.

Волки: Гордюшин (с 28:42 - Безорчук); Шахов - Овчинников (К) - Шапиро (А), Бугаев - Лучников; Черемнов (А) - Омельченко - Боронило, Привалихин - Забулонов; Паламаренко - Носко - Пилевец, Сорока - Никитин.

Донбасс: Дьяченко (с 40:00 - Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Александров - Матвиенко; Лялька (А) - Коваленко - Денискин, Игнатенко - Ордынский; Свищев - Мазур - Ворона, Григорьев (К) - Фирсов; Новиков - Мостовой, Шпак - Влад.