Германия отправит в Пхенчхан команду из 153 спортсменов

Германия примет участие в составе 153 спортсменов на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, которые начнутся 9 февраля. В окончательном составе Бундестим будет участвовать 59 мужчин и 94 женщины, которые будут бороться во всех зимних дисциплинах.

Самые титулованные в немецкой делегации - семикратная чемпионка мира по биатлону 24-летняя Лаура Дальмайер и пятикратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Клаудия Пехштайн, которые являются самыми успешными спортсменами в зимних видах спорта в Германии. Печштейн, которой 22 февраля исполнится 46 лет, завоевала девять медалей на Олимпийских зимних играх и 42 на мировых чемпионатах в своей карьере.

Четыре года назад в Сочи Германия также участвовала в количестве 153 спортсменов, которые завоевали 19 медалей.

Зимние игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.


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