Вернидуб: Пускай Супряга прогрессирует во второй лиге - там прогресс огромный. Футбол
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал недавние трансферы луганского клуба.
- Литвин играл в Португалии - не в высшей лиге, а в первой. Но это наш украинец, молодой парень, хороший рост, левая нога. Очень хороший материал, - сказал Вернидуб каналу "Футбол 1".
- Должен был приехать еще форвард Супряга. Что не сложилось?
- Это у него спросите, я не знаю. Мы ему сделали предложение - человек отказался. Раз человек отказался, то насильно мил не будешь, это его право. Как сказал Супряга, он будет прогрессировать в "Днепр-1". Ну, пусть прогрессирует во второй лиге. Там прогресс огромный. Приехал Сухарь, мальчишка неплохой. Чуть-чуть обобъемся, посмотрим. Надеюсь, он будет сильным крайним защитником.
Фопала? Это молодой парень из системы "Манчестер Сити", француз. Мне его предложили, я посмотрел игры. Понравилось, что структурный и быстрый парень, школа есть хорошая.
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